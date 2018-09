Maroc/Tunisie: L'EN olympique fait match nul face à son homologue tunisienne

Il s'agit de Benabid El Mehdi (FUS), Kernan Abderrahman (AMF), Agdai El Mahdi (MAT), El Hankouri Mohamed (Feyenoord Rotterdam/Pays Bas), Dari Achraf (WAC), Agouzoul Saad (KACM), Regragui Hamza (RSB), Boutouil Abdelmounaim (AS FAR), Bach Anas (FUS) Hachimi Zouhair (OCK), Gaddarine Badr (WAC), Annahach Anass (Almere City/Pays Bas), Nassik Zakaria (KACM), Fadiz Othman (ASS), Kiyine Sofiane (Chievo Verona/Italie), Jabroun Anas (RCA), Boujellab Nassim (Schalke 04/Allemagne), El Wardi Zakaria (MAT), Mourabit Mohamed (OCS), El Harache Ismail (OCK), Bari Bilal (RSB), Belammari Youssef (FUS), Ben Amar Sami (Nimes/France) et Abqar Abdelkabir (Malaga CF/Esp).

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.