Maroc: Volonté commune du pays et de l'Australie de bâtir une relation solide et durable

Habib El Malki s'entretient à Canberra avec les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat australiens

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a eu, lundi à Canberra, des entretiens avec le président de la Chambre des représentants d'Australie, Tony Smith et le président du Sénat, Scott Ryan, lors desquels l'accent a été mis sur la volonté de bâtir une relation solide et durable entre les deux pays.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Habib El Malki a affirmé que sa visite de travail et d'amitié à Canberra intervient suite à l'ouverture, en 2017, de l'ambassade d'Australie à Rabat, la première hors Afrique anglophone, soulignant qu'«une telle initiative revêt une portée politique significative, propice au renforcement des relations d'amitié qui unissent les deux pays depuis plus de 40 ans».

«Ces relations sont appelées à se consolider davantage avec la mise en place du groupe d'amitié Maroc au sein de la Chambre des représentants australienne et le lancement du Conseil d'affaires maroco-australien en 2016», a-t-il indiqué.

Habib El Malki a, également, mis en avant l'importance stratégique de l'Australie dans la région Asie-Pacifique, rappelant qu'en matière de politique étrangère, les deux pays partagent les mêmes fondamentaux, à savoir la centralité du référentiel onusien et le respect de la souveraineté et de l'intégrité des Etats.

Il a, de même, relevé que les deux pays se rejoignent dans la priorité qu'ils accordent à l'agriculture, à l'extraction minière et au tourisme et ont un potentiel à exploiter dans les secteurs de la pêche et la gestion des ressources hydriques, ainsi que les domaines culturel et artistique, notant que dans la diplomatie parlementaire constitue un vecteur crucial susceptible d'accompagner ces différents chantiers.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants d'Australie s'est félicité de la visite effectuée par Habib El Malki en Australie, relevant qu'elle constitue «une opportunité de capitaliser l'embellie que les relations entre Canberra et Rabat ont connue ces deux dernières années».

Il a également affirmé qu'il partage la volonté de son homologue marocain de bâtir une relation solide et durable entre les deux pays.

De son côté, le président du Sénat a rappelé l'impératif d'établir un partenariat maroco-australien qui transcende l'éloignement géographique.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette rencontre, ce dernier a qualifié de «riches» les perspectives de coopération entre l'Australie et le Maroc, appelant à renforcer davantage la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays.

«Les excellentes relations entre Canberra et Rabat ne cessent de se développer et de s'approfondir dans différents domaines», a souligné Scott Ryan.

Il a, aussi, mis l'accent sur la nécessité de renforcer davantage la coopération entre les institutions législatives des deux pays, précisant que cet échange institutionnel s'est développé durant ces dernières années après la création du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Australie.

Pour sa part, Habib El Malki a relevé le rôle important de la diplomatie parlementaire, notant que le groupe d'amitié Maroc-Australie se veut un précieux instrument pour échanger entre les institutions législatives des deux pays, qui partagent des fondamentaux et des points de convergence, aussi bien sur le plan bilatéral que sur le plan régional et international.

Il a également mis l'accent sur la volonté politique forte du Royaume d'«aller de l'avant dans le développement des relations avec un pays ami et un partenaire de choix avec lequel les concertations sont permanentes aussi bien au niveau des Nations unies qu'au niveau des institutions qui en relèvent».

Le président de la Chambre des représentants a également indiqué que le potentiel de coopération entre les deux pays est «extrêmement important», notamment dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, des mines, de la gestion de l'eau, du tourisme et du secteur maritime.

Il a précisé, à ce sujet, que le Maroc, qui développe des infrastructures portuaires d'envergure, peut tirer profit de la grande expérience australienne dans le secteur portuaire.

Il a également appelé à renforcer l'échange universitaire et culturel, faisant savoir que la dimension humaine permet de garantir la pérennité des relations bilatérales.

Ces entretiens et ceux qu'il a eus avec le groupe d'amitié Maroc-Australie à propos des perspectives de coopération australo-marocaine et de l'identification de nouveaux créneaux de partenariat à développer, se sont déroulés en présence de l'ambassadeur du Maroc à Canberra, Karim Medrek.

Habib El Malki, rappelle-t-on, était accompagné d'une importante délégation parlementaire comprenant le président du groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des représentants, Mhamed Chrourou, le président du groupe du Rassemblement constitutionnel, Toufik Kamil, le président du groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, Nouredine Moudian et le président du groupe Haraki, Mohamed Moubdi.

Habib El Malki, précise-t-on, s'est, par la même occasion, rendu au «Mémorial de la Guerre», où il a déposé une gerbe en hommage aux soldats tombés lors de la Seconde Guerre mondiale.