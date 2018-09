Tunisie: L'Algérien «M» et l'Américain «The Nun» à l'ouverture !

Le festival du film d'horreur de Tunis, organisé par Ciné 7e Art et les Salles Ciné-théâtre La Médina, Cinéma Le Palace, Le Mondial et Le Colisée (groupement Goubantini), se veut une manifestation annuelle -- à l'instar des festivals internationaux les plus célèbres comme celui d'Avoriaz et de Strasbourg en France, ou le Nightmare Film Festival de Ravenne, l'un des plus importants en Italie, de Saint-Sébastien en Espagne ou celui de Chicago en Amérique -- un événement cinématographique important qui répond aux attentes d'un public averti.

Le but étant toujours d'attirer un plus grand nombre de jeunes spectateurs aux salles obscures en leur proposant un programme intéressant qui met en avant une sélection des meilleures productions du genre ainsi que des avant-premières mondiales.

La particularité du programme de cette deuxième édition c'est qu'il offre l'occasion de découvrir pour la première fois des courts métrages tunisiens ainsi que la première d'un film algérien dans lesquels les réalisateurs tentent d'explorer un genre qui est rarement présent dans le cinéma arabe et maghrébin malgré un intérêt particulier des cinéphiles pour ce genre cinématographique.

Le reste du programme se compose de diverses projections aussi intenses les unes que les autres. Des films d'horreur fraîchement sortis ou déjà projetés en avant-première au cours de l'année dernière ainsi que des œuvres qui viennent juste de sortir.

Les petits enfants auront aussi leur part de bonheur lors du festival avec une projection quotidienne à partir de 11h00 du film d'animation «Hôtel Transylvanie 3», un atelier de déguisement et des spectacles d'animation le vendredi 14 septembre à 16h00.

L'ouverture du festival aura lieu à 19h00 avec la projection du long métrage «M», première œuvre cinématographique du réalisateur algérien Omar Zaghadi qui explore le genre d'épouvante, sorti en 2018. «M» a pour scène une grotte obscure, s'inspire d'une légende locale selon laquelle une force malveillante traque les visiteurs d'une caverne où se trouve une tombe. Un groupe de jeunes se rendent alors dans cette caverne pour le tournage d'un film qui a mal tourné dès le début de la prise des premières scènes quand, soudainement, des bruits et des mouvements étranges s'y font entendre... Le samedi 15 septembre à partir de 19h00 , les spectateurs auront l'occasion de voir la première du film d'horreur qui vient tout juste de sortir «La None» ou «la religieuse» du réalisateur américain Corin Hardy. Il s'agit du 5e film de la saga «Conjuring» centré sur une entité démoniaque induit dans Conjuring 2 : le Cas Enfield ( au programme de cette édition également), et qui prend l'apparence d'une nonne. Le film se déroule en 1952 dans un couvant en Roumanie, il s'agit donc chronologiquement du premier film de la franchise.

Les événements du film prennent place dans une abbaye en Roumanie où le suicide d'une jeune nonne inquiète tout le monde dans l'Église catholique. Le Vatican charge alors un prêtre au passé trouble et une novice de mener l'enquête. Risquant leur vie, ils doivent affronter une force maléfique --la nonne démoniaque de Conjuring 2-- qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Dès lors, l'abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés.

Au programme également une sélection des meilleurs films du genre. Citons : «Strangers prey at night» de Johannes Roberts, «Jigsaw» de Michael and Peter Spierig, «Winchester» de Michael Spierig et Peter Spierig, «A quiet place» de John Krasinski et Noah Jupe «Conjuring 2» de John Krasinski et Noah Jupe, «Insidious 4» d'Adam Robitel, «Don't breathe» de Fede Alvarez, «It» de Andrés Muschietti, «Annabelle2» de David F. Sandberg, «Truth or dare» de David F. Sandberg, «Mother» de Darren Aronofsky, «Purge» de Gerard McMurray... et d'autres encore sont à (re)découvrir du 14 au 23 septembre avec des projections quotidiennes à 16h00, 17h00, 19h00, 21h00 dans les salles Le Palace et le Colisée à Tunis.