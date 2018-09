Tunisie: Le pays entre en lice

La Fifa et la FIFPro, l'union de joueurs professionnels, ont dévoilé la liste des 55 joueurs en lice pour… Plus »

Toutes les équipes de la poule C de Bari séjournent dans l'hôtel Majesty situé au centre-ville et à quelques mètres de la plage.

«Il nous faudra cependant nous montrer vigilants, bien sur nos jambes au contre. Car nous allons avoir affaire à de redoutables bras. On compte beaucoup sur la motivation et l'endurance mentale des joueurs pour réussir le départ», affirme l'entraîneur assistant Noureddine Hfaïedh.

Deux à Prague face à la Tchéquie et trois à Sousse au détriment de la R. Dominicaine seraient un signe rassurant et de bon augure pour le Mondial. Celui-ci est une autre affaire, mais il faut s'y mettre.

Champion d'Afrique en titre et possédant bel et bien le potentiel nécessaire, notre équipe aura tout le loisir de prouver sa nette marge de progression et ses prédispositions qui lui ont valu une certaine admiration et un respect unanime. Cette constatation a marqué les esprits de ceux qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt la phase finale du long cycle du travail couronnée par six victoires.

