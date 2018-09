Tunisie: Les cartes bancaires indisponibles

La Fifa et la FIFPro, l'union de joueurs professionnels, ont dévoilé la liste des 55 joueurs en lice pour… Plus »

Mis à part ce contretemps, la rentrée scolaire semble mobiliser tout le monde, ces jours-ci, où le milieu associatif et les autorités régionales et municipales sont à pied d'œuvre pour garantir un bon déroulement de cette rentrée scolaire qui ne semble pas bénéficier des faveurs du collectif syndical du secondaire qui a déjà agité la menace de débrayage si certaines revendications ne sont pas satisfaites par le ministère de l'Education dans les meilleurs délais.

En effet, selon le directeur régional de la Poste, 35 mille élèves sur un total de 72.000 élèves recensés dans la région n'ont pas encore achevé leur inscription en raison de l'épuisement de toutes les cartes mises sur le marché, ce qui a poussé les services de la Poste de Jendouba, Gardimaou et Bousalem de recourir à l'actualisation de leur système informatique pour permettre aux élèves de s'inscrire sans passer par les fourches caudines de la carte bancaire, mais via une application informatique appropriée.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.