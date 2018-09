Tunisie: Très bien reçu

Réunissant à l'écran Jawher Soudani et Fathi Akkari, le film met en image et en son le parcours d'un jeune subsaharien qui tente de traverser le désert afin de rejoindre la Tunisie et ensuite l'Europe.

Livré à lui-même suite à un braquage, il entame une véritable quête initiatique en solitaire. Le réalisateur y fait un sublime retour au cinéma muet, pariant sur la force de l'image et celle du son.

«The last of us» a pris part à différentes manifestations cinématographiques et autres festivals internationaux à l'instar de la Nostra de Venise en 2016 où il a reçu le Lion du Futur et le Festival du cinéma de Tarifa en 2017 raflant le prix du meilleur film arabe. En France, le film a été bien reçu par la critique (Le Monde, Libération, Les Inrocks, le Nouvel Observateur...) et c'est plus que mérité. Bravo et bon vent!