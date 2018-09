Tunisie: Victoire finale de l'Etoile

La Fifa et la FIFPro, l'union de joueurs professionnels, ont dévoilé la liste des 55 joueurs en lice pour… Plus »

Cette nation devait figurer dans la poule B, aux côtés de l'Egypte, du Maroc et de la Guinée, au moment où l'autre groupe se compose de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Angola et du Nigeria.

Les Verts, dirigés par l'entraîneur Djalal-Eddine Harous, peuvent nourrir bien des regrets d'avoir concédé cette défaite compromettante contre le Nigeria, car ils avaient réussi un bon match dans l'ensemble, et la victoire semblait largement à leur portée. Le score était d'ailleurs en leur faveur à la mi-temps (14-12) et ce n'est qu'en toute fin de match qu'ils ont cédé.

La sélection algérienne de handball des U21 a compromis ses chances de participation au prochain Mondial de la catégorie, prévu en 2019 en Espagne, après sa défaite (22-25) contre le Nigeria, en match disputé avant-hier après-midi à Marrakech, pour le compte de la 4e journée du Championnat d'Afrique des nations des moins de 21 ans, qui se déroule du 7 au 14 septembre courant au Maroc. En effet, seuls les quatre premiers de ce Championnat d'Afrique seront qualifiés pour le Mondial. Or, la sélection algérienne compte déjà deux défaites et un nul, contre une seule victoire. Un parcours en dessous de la moyenne, qui est loin de lui assurer un billet pour l'Espagne.

Cette finale avant la lettre a été arrêtée après 5 minutes de jeu alors que le score était de 3 partout en raison d'altercations entre les joueurs d'une part et des supporters d'autre part qui ont lancé des projectiles. Les joueurs « sang et or » ont alors décidé de quitter le terrain et la formation sahélienne a été déclarée vainqueur.

