Tunisie: En route pour le Run In Carthage...

Moins d'un mois sépare les rompus au running du Run In Carthage, la course de la rentrée qui s'apprête à donner le coup d'envoi de sa 4e édition, dimanche 7 octobre 2018 au cœur de la cité de Didon.

Une véritable échappée belle proposant du sport, du partage, de l'émotion et des paysages naturels et historiques d'exception au détour de Carthage, la Marsa et Sidi Bou Saïd.

L'ambiance, populaire et festive, participe du succès de cette course-compétition qui voit la participation locale et étrangère se renforcer de plus en plus.

Le parcours, composé de plats, de faux plats, de montées, de descentes et de relances, est varié.

Invitant davantage au plaisir qu'à l'émulation, cette course se veut plutôt un mode de vie inscrit dans les traditions des coureurs. Le défi est d'y prendre part et de s'en délecter. L'objectif étant surtout de soustraire les participants au prosaïque du quotidien et de faire du running une sorte d'évasion.

Le comité d'organisation, présidé par Riadh Ben Zazia, qui prône l'épanouissement individuel dans la collectivité, œuvre, sans réserve, pour préparer un jour de fête sportive. A la façon avec laquelle toute l'équipe se revendique aujourd'hui, le Run In Carthage a pris forme dans un modèle de maturité et d'épanouissement. On a l'impression que tout devient possible. Ce qui a été accompli jusque-là montre le chemin qu'il reste à faire. Tous ces détails, tous ces atouts qui font la différence. On avance résolument à la vitesse d'un comité décidé à boucler de la belle manière tout ce qui a été réalisé dans une manifestation qui n'est pas comme les autres. Avec un caractère bien trempé.

Les idées, les initiatives témoignent de l'aptitude à aller plus loin qu'on ne le pense et de forcer même le cours des événements. Le Run In Carthage, devenu désormais une véritable destination de course à pied en est à sa quatrième édition.

Une mécanique de précision

Respirer et vivre pleinement la passion du sport, de la course. Cela apportera certainement les grands résultats. Il en apportera les bons. Ici et là, l'on se fait l'idée que chaque édition est à elle seule un parcours, une vie. Après avoir mis en lumière les étapes qui conduisent à l'accomplissement et les ressources nécessaires pour se donner une raison d'être, l'on s'attache aujourd'hui à valoriser les progrès accomplis à plusieurs niveaux. On mesure ainsi la chance qui est offerte particulièrement à la course pédestre, et à l'athlétisme tunisien de façon générale. Cette trajectoire, à la fois ascendante et attractive, paraît soulever une réelle prise de conscience et entraîner une mobilisation de tous les instants. Ici et là, l'on continue à jamais. L'engouement, la compétence, la passion, la volonté, la mémoire y sont forts, plus qu'ailleurs, et jamais en rupture de stock. Les champions qui sont passés par là, ceux qui ont laissé leur empreinte et qu'on ne saura certainement jamais oublier, connaissent l'engagement qui permet d'être et d'avoir été.

La spécificité d'une course comme le Run In Carthage réside dans l'équilibre et l'efficacité. Le comité d'organisation, emporté par une masse de passionnés d'exception, fonctionne à l'affectif, mais aussi avec la rigueur du résultat. Tout un beau monde qui peut encore aller de l'avant avec un condensé de fraîcheur et de rigueur qui fait à la fois la force et le charme de la course. Une équipe d'organisation reconvertie dans une mécanique de précision, où tous les rouages fonctionnent en même temps. C'est peut-être cela le secret qui pourrait amener la réussite tant convoitée. L'esprit de groupe, la solidarité. Ça fait gagner.

Et si pour les amateurs ce sera une occasion de plus de courir en liesse, pour l'élite, ce sera aussi une préparation dans le cadre du championnat du monde du marathon qui se tiendra au Qatar en 2019.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.runincarthage.com