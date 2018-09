Tunisie: Les Journées européennes du patrimoine en Tunisie

La Fifa et la FIFPro, l'union de joueurs professionnels, ont dévoilé la liste des 55 joueurs en lice pour… Plus »

La demeure avait, en juin 2007, ouvert ses portes pour fêter les 150 ans de présence française dans ses murs. Les visiteurs pourront à nouveau admirer les vastes jardins qui entourent Dar el Kamila et l'intérieur de cette demeure au style alliant tradition hispano-maghrébine et influences décoratives occidentales. Le site dédié aux Journées européennes du patrimoine présente une manifestation créée en 1984 par le ministère de la Culture français. Dans un premier temps, elle s'est fait connaître sous le nom de Journée portes ouvertes dans les monuments historiques avant de devenir, dès 1991, un rendez-vous européen décliné dans près de 50 pays signataires de la Convention culturelle européenne.

Ces visites guidées seront possibles après inscription et choix de la date et des horaires désirés. Pendant ces deux jours, le programme comporte quatre visites libres commentées (entre 13h00 et 16h00) pour un groupe de 100 personnes, et deux visites guidées, (à 14h30 et à 15h30), pour un groupe de 50 personnes.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.