Tunisie: Tout fin prêt pour la rentrée scolaire

Comme nous l'a indiqué M.Faicel Laâmiri, directeur de l'enseignement secondaire, le commissariat régional à l'éducation s'emploie activement à intégrer pas moins de 600 élèves des établissements privés secondaires et préparatoires dans les établissements similaires étatiques . Il a noté aussi que les 103 élèves de la 9e année de base qui ont réussi à l'examen d'entrée aux lycées pilotes et qui n'ont pas eu la moyenne requise de 15/20 ont été autorisés à s'inscrire dans les lycées.

La région, a-t-il indiqué, compte actuellement 182 écoles primaires publiques, 26 lycées et 49 collèges préparatoires étatiques . Les statistiques au niveau du nombre des enseignants ont révélé le retour aux établissements d'éducation de 3.500 instituteurs et de 4.237 professeurs . Quant aux élèves, l'on a prévu le retour aux classes de 32.185 élèves dans les collèges préparatoires et de 24.667 élèves dans les lycées.

Travaux de réfection et d'entretien des établissements scolaires

Par ailleurs, Sofiène El Kamel, sous-directeur de l'enseignement secondaire, nous a indiqué que le commissariat régional à l'éducation a pris toutes les dispositions nécessaires pour réussir cette année scolaire surtout au niveau de l'entretien des établissements secondaires et préparatoires qui s'est effectué durant la saison estivale, et ce, grâce à des travaux de réfection et d'entretien des salles de classes et des blocs sanitaires, de badigeonnage et de nettoyage des établissements.

Il a ajouté que des réunions ont eu lieu dès le mois d'août au siège du gouvernorat en présence des représentants du commissariat régional à l'éducation, de la commune et de l'Organisation tunisienne de l'éducation et de la famille. Ces réunions ont permis d'établir le diagnostic de l'état des établissements et de prendre les mesures et les décisions pour pallier les diverses difficultés que rencontrent ces établissements dont le manque de personnel, de surveillants, d'ouvriers, l'entretien des blocs sanitaires, le badigeonnage... Il a remarqué que 8 établissements du primaire de la région ne disposent pas actuellement d'ouvriers pour la surveillance et l'entretien de ces établissements

Côté sécurité, il a noté que plus de 50 caméras de surveillance ont été installées au sein des établissements secondaires, préparatoires et primaires et que le commissariat s'est entretenu récemment avec les responsables de la sécurité nationale afin de multiplier les rondes policières régulières nuit et jour 24/24H et surtout aux heures de pointe et de sortie massive des élèves de leurs établissements.

Ajouté le : 12-09-2018