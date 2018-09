Tunisie: Pour les droits sociaux des artistes

Sous le patronage du ministère des Affaires culturelles, la Mutuelle des artistes, des créateurs et des techniciens du secteur culturel célèbre son premier anniversaire en organisant les 13, 14 et 15 septembre un programme varié qui débutera le jeudi 13 septembre à 16h00 à la maison de la Culture Ibn-Rachiq avec plusieurs activités dont une exposition de caricatures, des témoignages d'artistes et de techniciens de la culture sur la question de la couverture sociale et l'assurance maladie, la projection de deux courts-métrages, le premier du disparu Elyès Zrelli et le second du club des cinéastes amateurs de Zaghouan, ainsi qu'une présentation de la pièce «Tajarra.tn» du Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef, outre un spectacle musical avec la participation de Lobna Nooman, «Les amis de Cheikh Imam», Jamel Guella, Ouled Lemnajem, Yacer Jradi et Brahim Bahloul.

La maison de la Culture Ibn-Rachiq abritera, le vendredi 14 septembre, une soirée poétique avec la participation de Riadh Chraiti, Adel Maizi, Faouzia Akremi, Jihed Methnani, Marouan Meddeb et Taïeb Bouallègue qui seront accompagnés par des tableaux chorégraphiques présentés par Salma Boukef.

Les enfants auront aussi leur part d'animation dans la célébration de ce premier anniversaire avec le spectacle «Assahira» qui sera présenté le samedi 15 septembre à 10h00.

La célébration du premier anniversaire de la Mutuelle des artistes, des créateurs et des techniciens du secteur culturel sera clôturée en présence de Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, le samedi 15 septembre à partir de 19h00 au théâtre de l'opéra avec le spectacle «Jaâfour 3 en 1» de Jaafar Guesmi avec la participation de Rayan Kochbati, Mohamed Arbi Godhbani et Hamdi Mguiriss.

Rappelons que le statut relatif à la création de la Mutuelle des artistes, des créateurs et des techniciens du secteur culturel a été adopté à la fin du mois d'août 2017 et officialisé en septembre 2017.

L'un des rôles majeurs de cette mutuelle est d'œuvrer en vue de garantir les droits sociaux des artistes, des créateurs et des techniciens travaillant dans le domaine culturel et qui n'ont pas de couverture sociale. La mutuelle s'attellera à garantir une assurance maladie à ses affiliés et aux membres de leur famille, outre la prise en charge des dépenses liés à l'accouchement, aux décès et aux maladies chroniques et l'organisation de manifestations culturelles, d'animation et de divertissement.