Tunisie: «Nouveaux regards»

La Fifa et la FIFPro, l'union de joueurs professionnels, ont dévoilé la liste des 55 joueurs en lice pour… Plus »

Il est à noter que la première mission de la Maison de l'image est de constituer un public qui sait regarder le monde, l'analyser puis l'interpréter. Aujourd'hui, un peu plus qu'hier, l'image est un vecteur de première importance, depuis le selfie entre copains jusqu'aux images de propagande... ce sont les images qui peuplent les esprits plus que les mots ou les sons.

Dans le cadre de «Vision solidaire» qui est un programme destiné aux jeunes issus des quartier difficiles, ceux qui ont choisi la photographie ont suivi un programme étalé sur six mois à raison de plus de dix heures de cours par semaine, aussi bien théoriques que pratiques. Quant à la formation en photographie qui est destinée aux passionnés, elle réunit à chaque session huit participants, pour cinq séances de quatre heures chacune.

Cette exposition réunit des photographes qui n'ont aucun point commun, ils viennent de milieux différents, ayant diverses ambitions, munis d'appareils photos du plus simple au plus élaboré. Ils n'appartiennent pas au même cursus.

«Nouveaux regards» est l'intitulé d'une exposition photographique qui se tiendra du 13 au 23 septembre 2018 à la Maison de l'image, et ce, avec la participation de 22 photographes dont Amal Ben Othman, Amir Ghozlani, Anis Gharieni, Asma Gharbi Yahyaoui, Inga Zachow, Mohamed Ali Fakhfekh... encadrés par Amine Landoulsi et Hamideddine Bouali.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.