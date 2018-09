Ile Maurice: Rapport Lam Shang Leen - Première rencontre de la Task Force

La première réunion de la Task Force mis en place par le Premier ministre suite à la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue a eu lieu ce mardi 11 septembre. Les modalités de la mise en application des recommandations du rapport ont été discutées.

Cette première rencontre avait pour but d'assurer une collaboration entre toutes les instances représentées au sein de la Task Force et de s'assurer que chacun ait les ressources nécessaires pour travailler. Cette Task Force est actuellement composée du directeur général de l'Independent Commission against Corruption, du Commissaire de Police, du Deputy Sollicitor General, du directeur général de la Mauritius Revenue Authority, du directeur de la Financial Intelligence Unit et le directeur de Integrity Reporting Services Agency. Il se peut que la Task Force fasse appel à d'autres instances et nomme d'autres personnes pour en faire partie.