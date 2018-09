Algérie: Algérie-Bulgarie - Pour le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines

Blida — La gouverneure régional de Stara Zagora (Bulgarie), Gergana Mikova a affirmé, mardi à Blida, la volonté de son pays pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la Bulgarie et l'Algérie dans divers domaines, tout en approfondissant les relations entre les deux pays.

Dans une déclaration à la presse en marge de la signature d'un accord de jumelage entre sa région et la wilaya de Blida, Gergana Mikova a souligne la détermination de la Bulgarie pour "œuvrer davantage au renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays, parallèlement à l'échange des expériences dans divers domaines et à l'approfondissement de nos relations, eu égard à l'histoire commune, et de façon à contribuer, a-t-elle dit, "au développement des deux régions et à leur promotion pour l'ouverture de plus importantes perspectives pour nos deux peuples amis".

Selon la responsable, cet accord de jumelage stipule l'engagement d'un partenariat dans divers domaines, notamment l'agriculture, le tourisme, l'éducation, l'enseignement et la santé.

"Nous restons ouverts à toutes les propositions émises par les hommes d'affaires algériens en général, et ceux de la région de la Mitidja, de façon particulière", a-t-elle ajouté.

"Il s'agit là d'un accord de principe pour l'échange des expériences, entre le gouvernorat de Stara Zagora et la wilaya de Blida, dans divers domaines", a, pour sa part, observé le wali par intérim de Blida, Rabah Ait Ahcene, signalant d'autres accords attendus, à l'avenir, "car nous avons besoin de l'expertise bulgare en matière de milieu et de préservation de l'environnement notamment", a-t-il souligné.

Il a annoncé, à ce propos, l'examen "très prochainement" des points de coopération pour un autre jumelage, en vue du soutien de la coopération bilatérale.

Quant au président de la Chambre de commerce et d'industrie "Mitidja", Riadh Amour, il a signalé, à l'issue des discussions, qu'il a eues avec la délégation bulgare, l'examen "des opportunités de coopération économique et commerciale entre la Chambre de commerce et d'industrie, le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja, et le Forum des chefs d'entreprises et des hommes d'affaires du Centre, avec leurs partenaires bulgares".

"Nous avons préparé le terrain pour une complémentarité dans les opportunités de coopération bilatérale, notamment en matière de raffinage, tourisme, et tissage", a-t-il fait savoir, précisant que la Bulgarie a "elle, aussi, besoin de l'expertise algérienne dans les domaines de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'électronique, et l'électroménager".

La Chambre de commerce et d'industrie "Mitidja" prévoit l'organisation "prochainement" d'une visite d'une délégation d'hommes d'affaires algériens en Bulgarie, en vue d'approfondir ces domaines de coopération et signer des accords de partenariat et d'échanges commerciaux, a-t-il, en outre, signalé.

Après signature de l'accord de jumelage au siège de la wilaya, la délégation bulgare s'est rendue au Club équestre, ou elle a rencontré des hommes d'affaires et des operateurs économiques, avant de visiter un nombre d'entreprises économiques de Blida.