Algérie: Messahel réitère la position constante de l'Algérie envers la cause palestinienne

- Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a réitéré, mardi au Caire (Egypte), "la position constante de l'Algérie en soutien au peuple palestinien afin de lui permettre d'exercer ses droits légitimes, en tête desquels son droit à l'établissement d'un Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale, conformément au droit et à la légitimité internationaux."

Le ministre a précisé, dans son allocution lors de la 150ème session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel que "la cause palestinienne demeure la question centrale, et constitue l'essence du conflit dans la région, et ce à la lumière de la poursuite, par le colonisateur israélien, de ses agressions et violations des droits légitimes du peuple palestinien".

M. Messahel a rappelé, à ce propos, les récentes violations israéliennes perpétrées à l'encontre du peuple palestinien, et ce à travers l'adoption de la loi "l'Etat-nation juif dans une nouvelle tentative pour se soustraire au droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et le recouvrement de ses droits, et saper les chances de relance du processus de paix".