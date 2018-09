"Il existe un très grand respect entre les peuples algérien et irakien et ce n'est pas cette affaire qui risque de détériorer leurs bonnes relations. Les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent sont très solides" a-t-il affirmé.

Serrar a affirmé par ailleurs qu'il ne sentait pas " dans l'obligation de présenter des excuses à l'équipe irakienne " car selon lui, " seul celui qui a fauté doit s'excuser. Or, l'USMA, ses joueurs, ses dirigeants et ses supporters n'ont pas fauté. Donc, nul besoin de présenter des excuses " a-t-il considéré.

"Malheureusement, nous vivons à une époque où, grâce à Internet et les réseaux sociaux, tout va trop vite. Le pire aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut parler au nom de n'importe qui. Il est donc de notre devoir de réagir sur cette affaire, pour donner la vraie version de l'USMA et surtout, pour éviter que des personnes malintentionnées ne lui donnent d'autres proportions" a-t-il expliqué.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.