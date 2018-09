Angola: La Namibie demande que sa frontière avec le pays soit ouverte toute la journée - Ambassadrice

Lubango (Angola) — L'ambassadrice de la Namibie en Angola, Cláudia Uusshona, a souhaité lundi, dans la ville de Lubango, que la frontière de son pays avec l'Angola soit ouverte toute la journée pour offrir un meilleur service aux peuples transfrontaliers.

Dans une déclaration faite dans le cadre de la 20ème réunion de la Commission mixte de Défense et Sécurité Angola -Namibie qui s'est ouverte lundi et s'achève mercredi, elle a affirmé que la frontière entre les deux pays était « artificielle » pour avoir était définie par les colonisateurs, une situation qui doit être discutée par la commission de sécurité et défense pour qu'il y ait plus de liberté de circulation.

Selon elle, la frontière entre les deux pays est la plus tranquille du continent africain alors que dans d'autres zones, il y a des conflits transfrontaliers. C'est vrai qu'à la frontière entre les deux pays, il y a des rapports sur le trafic des êtres humains et des vols, ce qui est une situation qui existe dans le monde et moins vérifiable localement.

"Notre frontière est très pacifique. A titre d'exemple, si nous avons des familles à la frontière qui ont des problèmes de deuil ou de maladie de chaque côté, la frontière ouvre la nuit alors que dans plusieurs pays africains cela ne se vérifie pas », a-t-elle dit.

Elle a fait remarquer que le commerce transfrontalier fonctionne, particulièrement les banques nationales de deux pays ont signé un accord de change d'argent où les gens qui vivent à la frontière peuvent faire des achats en monnaie kwanzas en Namibie et en Angola, le Rand . Projet interrompu actuellement.

L'Angola et la Namibie partage un espace de 1.376 kilomètres d'extension, et depuis 2007, la circulation des personnes dans la frontière commune est partiellement libre.