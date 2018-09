Angola: Le vice-président du pays aux obsèques de Kofi Annan

La note indique également que M. Annan laisse un héritage important dans la défense des droits de l'homme, tel qu'exprimé dans son action en faveur de la création du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose et le paludisme et dans son engagement à réformer et à renouveler les Nations Unies, en vu de les rendre plus représentatives des peuples des différents continents.

Kofi Annan, qui aura des funérailles d'Etat mercredi, a été secrétaire général des Nations Unies entre janvier 1997 et janvier 2007 et lauréat du prix Nobel de la paix en 2001.

À l'aéroport international "4 de Fevereiro", Bornito de Sousa a accompagné au pied de l'appareil par le ministre d'État et chef du Bureau de sécurité du président de la République, Pedro Sebastião, le gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho et des membres de son cabinet.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.