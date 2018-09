Angola: La banque Besa a fait faillite sur décision politique - Álvaro Sobrinho

La première édition du Festival de Zouk2018 a lieu samedi et dimanche, à Baia de Luanda, avec la… Plus »

Dans ses déclarations, l'homme d'affaires a cité parmi les actionnaires de cette banque, la compagnie Geni, représentée par le général Leopoldino do Nascimento, l'ingénieur Manuel Vicente, en représentation de l'ex-Président de la République, José Eduardo dos Santos, l'ex-ministre d'Etat et chef de la maison militaire, Helder Vieira Dias "Kopelipa" (pour la compagnie Portmill).

"En 2010, Besa a dépassé, pour la première fois, le plafond de 400 millions de dollars de résultats positifs. Et lorsqu'il a été limogé, c'était la banque ayant le plus grand actif sur le marché avec plus de 10 millions d'actifs de fonds », a-t-il dit.

Dans la même interview, Álvaro Sobrinho dit avoir des doutes si cette institution bancaire était réellement tombée en faillite, parce que du point de vue formelle, la banque existe sous une autre appellation (Banco Económico) et du point de vue pratique, il n'y a pas eu d'organisme international, indépendant et ni d'auditeurs qui aient déclaré la faillite de l'institution.

