Burkina Faso: Union pour la république et la démocratie - Le nouveau parti de « la relance économique »

Quant à la gouvernance du pays par le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), le parti juge la gestion du pouvoir satisfaisante. « J'estime que le Burkina Faso a fait un grand pas sur le plan démocratique, les citoyens sont plus libres et font ce qu'ils pensent être juste. Les partis politiques sont plus libres », a soutenu le premier responsable de l'URD. Sur le plan économique, poursuit M. Kiemdé, plusieurs chantiers de développement sont en cours de réalisation, même « s'il reste beaucoup à faire », a-t-il conclu.

A l'en croire, son parti se propose d'apporter sa contribution à la réflexion, au débat d'idées et à la mise en œuvre d'un programme vigoureux qui vise la relance économique et sociale du pays des Hommes intègres, à même de répondre aux attentes des populations. Sur la question de l'adoption du nouveau Code électoral, Albert Kiemdé a estimé qu'il faut expérimenter cette loi, quitte à la corriger à l'épreuve.

