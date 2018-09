Maroc: Le pays a accueilli 100.000 touristes chinois durant les cinq premiers mois de l'année

Rabat, Fès, Marrakech et Casablanca, villes membres de cette Fédération internationale basée à Pékin, ont été choisies parmi plusieurs autres villes ayant des potentialités touristiques énormes comme Rome, Washington et Los Angeles.

La Fédération mondiale des villes touristiques compte 163 villes membres et 16 institutions touristiques. Elle a pour mission de promouvoir l'image desdites cités et d'encourager les échanges d'expériences entre elles.

Il a également fait savoir que l'ONMT a réussi à tenir des rencontres et nouer des partenariats avec de grandes villes, mais aussi avec des professionnels chinois pour promouvoir davantage la destination du Maroc dans ce pays asiatique. Après avoir mis en avant la stratégie de diversification des marchés menée par l'Office et son impact positif sur l'activité touristique, M. El Fakir s'est félicité de l'afflux de touristes chinois vers le Maroc, qui a enregistré une nette progression depuis 2016, suite à la décision de SM le Roi Mohammed VI relative à la suppression de visas pour l'ensemble des ressortissants chinois souhaitant se rendre au Royaume.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'ONMT, Adil El Fakir, a présenté un exposé sur les potentialités et les produits touristiques dont regorge le Royaume en tant que destination "distinguée", ainsi que les spécificités et caractéristiques touristiques de plusieurs régions et villes marocaines.

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a participé, du 7 au 9 septembre, au 7ème sommet de la Fédération internationale des villes touristiques à Qingdao, dans l'est de la Chine, aux côtés d'autres instances et organismes touristiques représentant des pays membres de la Fédération.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.