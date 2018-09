Ile Maurice: Affaire Gaiqui - Me Anoup Goodary convoqué au CCID

Il est arrivé aux Casernes centrales peu avant 9 h 30 ce mercredi 12 septembre. L'avocat, Me Anoup Goodary qui… Plus »

Toutefois, le quadragénaire avait fait une déposition contre son l'avocat, Me Anoup Goodary, qui a été contraint de se retirer de l'affaire, étant un témoin potentiel. Mais, Roselle Gaiqui, la femme de l'ancien client de Me Anoup Goodary avait, pour sa part, affirmé que son mari ne sait pas lire. Ce qui fait, dit-elle, qu'il ne sait pas ce qu'il a signé. «Avan zot amenn li lakour samdi, zot inn nek fer li sign kiksoz. Li pa konn sa bann zafer la li. David mem inn dir li péna nanié kont avoka-la», avait-t-elle soutenu.

Il devra s'expliquer sur une photo qu'il a publiée sur la toile. Une photo sur laquelle son ancien client, David Gaiqui était nu et enchaîné à une chaise dans un poste de police. L'homme de loi, Me Anoup Goodary a été convoqué au Central Criminal Investigation Department (CCID) ce mercredi 12 septembre. Il devrait s'y rendre aux alentours de 9 h 30 en compagnie de son avocat, Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel.

