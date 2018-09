Ile Maurice: Accord de pêche avec le Japon - Von-Mally veut que les termes soient rendus publics

Il est arrivé aux Casernes centrales peu avant 9 h 30 ce mercredi 12 septembre. L'avocat, Me Anoup Goodary qui… Plus »

Au dire de Nicolas Von-Mally, il y a plusieurs problèmes au niveau de la connexion Internet, du port et de l'aéroport. «Il faut remédier à ces lacunes, car le port et l'aéroport, dans leur état actuel, freinent le développement du tourisme.»

Autre volet de sa conférence de presse : le retard dans l'acheminement des colis vers Rodrigues. Au dire de Nicolas Von-Mally, ce n'est pas la première fois que ce problème se pose. «Cela fait plus d'une semaine que les colis auraient dû être là. Nous sommes en 2018, c'est une situation inacceptable !» Le leader du MR impute la cause principale de ce retard aux tergiversations de l'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR) de Serge Clair quant à l'agrandissement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Plaine-Corail.

D'ajouter que lorsqu'il était ministre de la Pêche, son ministère était en négociation avec les Japonais pour des recherches d'aquaculture. «Les Japonais sont des experts dans la culture d'huîtres, de coquillages et de plantation d'algues, de coraux et d'éponges. Ils devaient même venir mettre sur pied une annexe du centre de recherches d'Albion à Rodrigues. Cela aurait grandement aidé Rodrigues à se tourner vers économie bleue», fait ressortir Nicolas Von-Mally.

Il rappelle que plusieurs accords ont été signés avec le Japon. «On sait que l'océan Indien est un sanctuaire pour les mammifères marins. Le public craint que les Japonais viennent pêcher les baleines, les tortues et les dauphins, entre autres.» Rendre publics les termes de cet accord, poursuit le leader du MR, mettrait fin aux spéculations et dissiperait les craintes des pêcheurs et du public.

Ancien ministre de la Pêche, Nicolas Von-Mally dit avoir été sollicité par des pêcheurs rodriguais. Ces derniers veulent plus de précisions sur l'éventuel accord de pêche entre Maurice et le Japon. D'autant que les bancs de pêche aux alentours de nos îles sont réservés aux pêcheurs locaux. «Si les pêcheurs ont des appréhensions quant à cet accord, c'est parce que celui-ci n'a pas été rendu public», fait-il ressortir.

