Ile Maurice: Convocation de Me Anoup Goodary au CCID - «Tout est bien qui finit bien»

Il est arrivé aux Casernes centrales peu avant 9 h 30 ce mercredi 12 septembre. L'avocat, Me Anoup Goodary qui avait été convoqué dans le cadre de l'affaire Gaiqui a été autorisé à partir une heure et demie plus tard. Il n'a, toutefois, donné aucun «statement» à la police, explique son homme de loi, Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel.

«Zot inn fer li vini pou gété ki li éna pou dir. Parski dan enn déposition Gaiqui ti dir ki swadisan Me Goodary inn pran so foto inn posté lor Facebook. Mé apré linn donn enn lot lanket pou dir ki li péna okenn objection ki inn piblié so foto. Donc péna nanien pou mo klian dir», a indiqué Me Yousuf Mohamed. De poursuivre en affirmant que «Gaiqui ti donn permission. Un point c'est tout. Tout est bien qui finit bien».

Cette affaire qui date de janvier de cette année avait suscité révolte, colère, tristesse et indignation chez de nombreux Mauriciens. David Gaiqui, âgé de 42 ans, avait été arrêté vendredi matin, car les enquêteurs le soupçonnaient d'être impliqué dans plusieurs cas de vol. Un fait qu'a nié en bloc sa famille qui a affirmé qu'il a été victime de brutalité policière.