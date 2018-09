Madagascar: Fin de la contestation du Processus électoral

L'audit qui va être fait pourrait mettre à jour les lacunes existantes. C'est à ce niveau que pourraient survenir les motifs de contestation. On sait que dans toutes les élections, les résultats sont sujets à contestation. Ce sera le contentieux électoral qui permettra de régler les litiges. Et on espère qu'à la fin, tout le monde se pliera aux décisions des juges.

La décision du conseil d'Etat était tout à fait logique. Les magistrats de cette juridiction ne pouvaient pas aller à l'encontre du jugement de la HCC. Il n'y a donc pas eu de guerre intestine, l'esprit de corps ayant joué pleinement. L'ancien président Didier Ratsiraka ayant dit qu'il était contre les manifestations de rue, c'est donc par la voie légale que sera portée la contestation. La demande d'une conférence nationale et de la suspension du processus électoral réclamée par une dizaine de candidats, a fait long feu et elle a même été raillée par certains médias.

