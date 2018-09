Madagascar: Insécurité dans le Bongolava - Les natifs d'Ibara réagissent

Le plus déplorable selon le président du FITIBA (Firaisan-kinan'ny Terak'Ibara/ Solidarité des natifs d'Ibara), c'est que des éléments des forces de l'ordre aient été impliqués dans cette affaire. Le FITIBA tire ainsi la sonnette d'alarme sur l'insécurité généralisée qui sévit au pays et qui risque de compromettre la paix et le « respect des droits de l'Homme ».

Pour rappel, dans la nuit du 5 au 6 août, les habitants d'un hameau à Ambatobe ont été victimes de violences physiques et psychologiques, mais aussi, selon les dires de nos interlocuteurs, de « racket ». 47 têtes de zébus ont été volées, dont 20 finalement remises aux propriétaires ; des maisons furent incendiées ; et trois natifs Bara ont été tués dans cette attaque qui a viré à l'affrontement, les Bara étant une tribu combative, qui « ne se laisse pas faire ».

Un peu plus d'un mois après les violences et les actes de vandalisme perpétrés sur un hameau de la commune d'Ambatobe, Belobaka, dans le Bongolava ; l'association des Natifs d'Ibara ( FITIBA) réagit.

