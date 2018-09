Madagascar: Solidarité des artistes - Enorme élan du milieu culturel en faveur de Fanaiky .

Difficile de ne pas le mettre sur le podium des meilleurs bassistes de Madagascar. Grand musicien et multi instrumentiste, ce virtuose est à l'aise derrière n'importe quel instrument. : Batterie, synthétiseur, percussions... il dégage avec fierté, cet archétype du génial musicien malgache autodidacte. Qui ensuite a pu imposer un style propre et unique.

Des soins à 4000 km. D'autant que l'intervention en Inde est devenue l'unique option. « C'est vrai que l'Afrique du Sud est plus proche. Mais les coûts y sont deux fois plus élevés », fait savoir Rentiharimalala Hajarisoa Lalaina Rabemiaramanana. Aux bas mots, le montant total nécessaire pour réaliser les soins, à savoir une greffe, s'élève à 70 millions d'ariary. Dans la Grande Île, une vie d'artiste, même de la pointure de Fanaiky, peut difficilement faire face à ce genre de dépenses imprévues.

Cela n'entame en rien le moral de cet homme éternellement amical même sur son lit d'hôpital. Les soutiens des proches, des amis et des compagnons de scène sont nombreux. Chez la diaspora malgache, le message est vite passé. Des récoltes de fonds sont lancées en France. Un concert de solidarité des artistes basé sur le sol français aura lieu le 21 septembre à Villebon sur Yvette. A Antananarivo, les initiatives ne manquent pas. Rien que pour le week-end, au moins deux évènements de soutien vont se tenir dans les cabarets et salles de concerts de la capitale. Toamasina suit aussi la vague.

