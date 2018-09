Madagascar: Cours du baril de pétrole - Forte tendance à la hausse

Pour le Gasoil, le prix du litre était à 2540 Ariary en février 2016, puis à 3000 Ariary en septembre 2017, soit une hausse de 18,1%. Il faut le croire, la variation du cours de pétrole est plus importante que celle des prix à la pompe de carburant. Cette même tendance s'est poursuivie en 2018, avec une augmentation du cours du baril de pétrole de 53,3% en glissement annuel, passant de 45USD en septembre 2017 à plus de 69USD en septembre 2018. Sur la même période, le prix à la pompe de l'essence a connu une hausse de 12,33% et celui du gasoil, une hausse de 15%.

L'écart se creuse entre les prix véritables et les prix affichés à la pompe de carburant. Hier, la plateforme affichant l'évolution du cours de pétrole sur le marché international a indiqué 69,27USD pour le baril de pétrole et 78,86USD pour le pétrole Brent. Depuis février 2016, ces indicateurs ne cessent d'augmenter, alors que les prix appliqués à Madagascar n'évoluent que peu, par rapport à la tendance sur le marché international.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.