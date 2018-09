Madagascar: Lutte contre les Chenilles légionnaires - Un biopesticide fabriqué à Madagascar

Les chenilles légionnaires ont affecté presque toute la superficie de maïziculture à Madagascar, et ce, en l'espace d'un an.

Un biopesticide fabriqué localement a été prouvé efficace à l'issue de plusieurs tests concluants réalisés en partenariat avec le centre national de recherche appliquée au développement rural FOFIFA, et ce, pendant six mois sur plusieurs hectares à la station agricole d'Ambatondrazaka. Le comité d'homologation au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage vient d'émettre son avis favorable à la mise sur le marché de ce biopesticide à Madagascar.

Ce produit dénommé « Tchik Paragri 45 » est conçu par le laboratoire Aromathera. C'est une lutte biologique contre les insectes ravageurs des denrées stockées comme les céréales, les légumes, les légumineuses, le coton et le tabac.

Diffuseur. Il s'agit d'une solution liquide composée d'huiles essentielles, emballée dans un sachet pesant sept grammes. Ce produit sert de diffuseur. Il est protégé par un sachet hermétique pour retenir la diffusion, et fonctionne sans énergie. Pour son utilisation, il suffit de couper les deux angles du sachet diffuseur et on le pose par terre dans les champs à traiter, et ce, en amont de la direction du vent. Ses senteurs se propagent sur tous les champs en aval et neutralisent ensuite le système nerveux des chenilles légionnaires qui n'arrivent plus à s'alimenter en l'espace de 24 heures. Ces insectes ravageurs sont toutes progressivement tués au cours des 25 jours. Un sachet de Paragri 45 permet ainsi de traiter une superficie de 900m², selon les promoteurs. Une diffusion dure 45 jours. Deux sachets diffuseurs par saison sont de ce fait nécessaires pour permettre d'éviter des dégâts sur les cultures réalisées sur une telle superficie.

Exportation. En outre, ce biopesticide n'est pas toxique pour les utilisateurs et les consommateurs des récoltes ainsi qu'à l'environnement, d'après toujours les explications de son inventeur. Les agriculteurs n'ont plus ainsi besoin de recourir aux produits chimiques qui peuvent être à la longue résistants aux chenilles légionnaires. Notons que ce produit sera présenté à la Foire Internationale de l'Agriculture qui aura lieu du 13 au 15 septembre 2018 aux parcs des Expo Forello à Tanjombato. Une exportation de Paragri 45 est en vue.