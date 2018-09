Madagascar: Musique du terroir - D'gary investira une scène tananarivienne

Pour les mélomanes de la capitale, le prochain concert de D'gary de ce mois de septembre sera le rendez-vous à ne pas rater. Roi des opens, du picking et des sonorités tirées de la trame musicale du sud de Madagascar, le maestro offrira un pur récital.

Attendu par tous les amateurs de musique traditionnelle, le concert de D'gary à l'Ifm Analakely le 21 septembre à 19 h sera l'évènement musical du mois. L'artiste tente pourtant de relativiser. « Nous ne nous écarterons jamais de ce que nous faisons d'habitude », souligne t-il. Les concerts dans la capitale, ce maître international de la guitare n'en a fait que trop rarement. Ces scènes dans la capitale se comptent sur les doigts d'une main. Il en va de même dans tout le pays.

D'ailleurs, il le reconnait. « Nous ne sommes pas beaucoup montés sur scène à Antananarivo, même au pays. A part quelques scènes à Toamasina, dans les alliances... C'était au début des années 2000 que j'étais la dernière fois à L'IFM ». Ce simple concert tend à devenir une messe de la musique qui se fait de plus en plus exclusif. Ce succès s'explique en partie par la pureté du jeu de D'gary et la profondeur des mélodies, qu'elles soient jouées en solo, à la guitare ou avec des accompagnements.

Bulle musicale. Le concert durera une heure et quelques poussières, durant laquelle l'artiste sera accompagné par Mario, le fidèle vocal de D'gary depuis plus d'une quinzaine d'années. Un nouveau venu sera aussi de la partie : Koky se réservera sur un tambourin/percussion. « Nous trois, nous chantons tous », souligne D'gary. Le récital sera aussi l'occasion de promouvoir le sixième album « Tany masy », sorti en 2014 à Madagascar.

Pour les inconditionnels, ce sera donc l'occasion de retrouver des titres comme « Very ny bado », démontrant le coté engagé de D'gary pour le droit des plus faibles. Ou encore, l'incontournable « Mpiarakandro » et le virevoltant « Gofo libre ». Il sera toutefois laissé le soin à D'gary de choisir son répertoire pour ce concert. Pour les projets futurs, le maestro est actuellement occupé par les tournées de la formation Toko Telo.