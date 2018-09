Les postes de gendarmerie chargés de réguler la circulation sur cette route semblent négliger le risque de ces poids-lourds. Nuitamment, les chauffeurs passent les barrières de contrôles existants à plusieurs endroits : « pourtant les gendarmes savent que les camions ne doivent pas circuler aux heures tardives mais ils les laissent faire. Quand on croise un container à un virage en pleine nuit, on peut sortir de la route », dit un voyageur dont la colère est visible.

Interdite de nuit, la circulation des transporteurs de bois et autres gros porteurs obligeaient leurs chauffeurs à passer la nuit dans des lieux providentiels (villages ou dans leur camion). Après 18h, ils n'avaient plus le droit de circuler. Cette mesure avait réduit le risque d'accidents. Aujourd'hui, les conducteurs, originaires de pays étrangers pour la majorité, ne respectent plus cette décision.

Pourtant interdits de circulation nocturne, les camions poids-lourds ne respectent plus la mesure et continuent de mettre la vie des voyageurs en danger.

