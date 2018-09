Gabon: Législatives 2018 - Pacôme-Modeste Idyatha-Nguimbi candidat au 1er siège du département de l'Ogoulou-Mimongo

Jeune communicateur et novice en politique, Pacôme-Modeste Idyatha-Nguimbi se lance dans la course pour une place de de choix au Parlement gabonais. L'homme des médias est candidat au 1er siège du département de l'Ogoulou-Mimongo, dans la province de la Ngounié. Il défendra les couleurs d'un parti politique de l'opposition gabonaise, l'UPN. Entendez, l'Union du Progrès National. Il dit avoir marre de ces politiciens qui exploitent et se servent de la misère des populations pour se faire une place au soleil.

C'est sous la bannière de l'Union du Progrès National(UPN), un parti de l'opposition gabonaise, que Pacôme-Modeste Idyatha-Nguimbi ambitionne se faire une place de choix au Palais Léon Mba. Il se positionne au Premier siège du département de l'Ogoulou-Mimingo pour les prochaines législatives du 6 Octobre 2018.Le candidat en lice aux législatives semble avoir compris que l'audace est une qualité. Comme Barack Obama dans son "Audace d'espérer", il croit en ses chances de l'emporter au soir du 6 Octobre.

Journaliste de formation, le natif de Mimongo veut être le défenseur des sans voix. Il s'érige en avocat de ceux qui s'affaissent dans le cachot de la misère entretenue par les politiciens qui eux, promettent monts et merveilles. Son ambition, dira-t-il, est « d'apporter des idées nouvelles pour le développement au premier et au deuxième siège du département de l'Ogolou où Benoit Nziengui est aussi candidat au compte de l'UPN".

Le jeune candidat se dit indigné de voir les jeunes comme, lui sous le joug du chômage. Il se dit indigné de constater que les routes de l'arrière-pays comme celles de Mimongo, Guiétsou, Malinga et bien d'autres, soient toujours à la traine. Il dit en avoir marre. Marre que les hommes et femmes politiques se servent de leurs électeurs comme des bêtes de somme. De cette politique « du chacun pour soi, chacun se bat pour sa poche ». Il compte plaider pour la cause des laissés pour compte une fois élu. Faisant sienne la pensée de Churchill, Pacôme Modeste estime qu'« en politique, il faut savoir ce que l'on veut ?Quand on le sait, il faut le dire. Quand on l'a dit, il faut le faire ».

Le maçon et attendu au pied du mur. Les jeunes électeurs écoutent attentivement ses différents messages. Le courant semble passer entre le « futur député » et ses électeurs. En attendant le 06 Octobre, Pacôme Modeste entretient modestement ses votants avec les moyens du bord.