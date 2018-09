Gabon: Camacho remercié !

Le sélectionneur espagnol de l'équipe national de football du Gabon a été remercié, donc démis de ses fonctions.

En effet, comme le précise plusieurs sites d'informations en ligne notamment africatopsports, José Antonio Camacho n'est plus sélectionneur des Panthères du Gabon. Une nouvelle qui tombe comme une goûte d'eau dans la mer dans la mesure où le vrai problème se trouve ailleurs. Mais la défaite du Gabon contre la Zambie le 11 septembre dernier est venue faire écrouler les deux années de travail de l'Espagnol. L'ancien entraîneur du Réal Madrid n'aurait pas eu tous les pouvoirs selon certaines sources et ne dirigeait pas vraiment la sélection nationale. On en veut pour preuve la dernière liste des joueurs convoqués pour disputer ces deux dernières confrontations. Il ne serait pas l'auteur selon certaines sources.

Camacho s'en va après un bilan en dessous des attentes des autorités compétentes. 17 matchs à la tête des Panthères et seulement 2 victoires pour 8 nuls et 7 défaites. Le Gabon n'avait plus connu un tel résultat avec un sélectionneur depuis belle lurette. Le contrat étant rompu, l'Etat gabonais s'engage malgré tout à lui régler ses mois d'arriérés de salaires tout comme les deux prochains mois, synonyme de fin de contrat.

Le Gabon est donc sans sélectionneur à tout juste un mois des deux prochaines journées des éliminatoires de la prochaine CAN au Cameroun. Mission prioritaire de la FEGAFOOT, trouver un sélectionneur au plus vite. La question qui reste sur toute les lèvres C'est de savoir à combien sera-t-il payé ?