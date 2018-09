Madagascar: Rajaonarimampianina passe le relais au président par intérim

« Nous sommes confrontés à une situation inédite, pour n'évoquer que ces attributions présidentielles courantes, qui m'incombent désormais et dont il a fallu s'enquérir d'un avis de la HCC faute de précisions au sein de la loi fondamentale. Certes, la Cour a émis son avis presque instantanément et de manière suffisamment précise. Cela est tout à son honneur. Force nous est cependant de reconnaître que tout ne peut être dit de manière exhaustive, au détour d'un avis. Face à cela, le bon sens doit être le recours. »

« Madagascar était un pays sanctionné. Diplomatiquement, économiquement, financièrement. La situation était dramatique. Mais aujourd'hui, je le dis avec humilité et modestie, le président laisse les clés d'un pays qui est en train de se relever et qui est dans une trajectoire de développement, a-t-il défendu. Au peuple malgache je voudrais dire [... ] qu'il soit vigilant, qu'il soit responsable pour apprécier ce qui est bien et dénoncer ce qui ne va pas devant toutes les échéances électorales à venir. »

Une cérémonie au palais d'Etat, devant le gouvernement et le corps diplomatique réunis, sous forme de bilan pour l'un et de feuille de route pour l'autre. Les deux hommes se sont chacun, à maintes reprises, félicités de manière fort appuyée d'avoir respecté à la lettre les dispositions de la Constitution.

« Une page de l'histoire se tourne ». En fin de matinée ce mercredi 12 décembre à Madagascar, une cérémonie de passation de service a eu lieu entre l'ex-président de la République - candidat à sa succession et contraint à la démission par la Constitution - et le président par intérim.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.