Tunisie: «Nous sommes prêts à faire des concessions»

Parmi les questions exposées figurent notamment celles de la retraite et des primes spécifiques des enseignants, la situation des établissements éducatifs et l'Office des œuvres scolaires, ainsi que les conditions difficiles de l'hébergement dans les dortoirs aboutissant à des incendies, a-t-il cité.

La dernière séance de négociation avec le ministère de l'Education, celui des Affaires sociales et le ministère de la Jeunesse et des Sports a offert la possibilité de tenir d'autres séances techniques dans ces trois ministères afin de traiter les dossiers en suspens.

«Le dialogue avec le ministère de l'Education a enregistré un progrès certain et se dirige vers la résolution de certains problèmes», a déclaré Yaakoubi à l'agence TAP, lors d'une réunion du syndicat au Kef.

