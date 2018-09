Tunisie: Siat 2018 au palais des expositions du Kram

Le Siat constitue une vitrine des technologies agricoles et de la pêche, et un carrefour où se rencontrent producteurs agricoles, pêcheurs, hommes d'affaires, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs.

Ainsi, ce salon, qui sera marqué par la participation de 300 exposants représentant 30 pays, accueillera environ 20 mille visiteurs, notamment parmi les professionnels des services agricoles et de la pêche, de l'agriculture biologique et l'oléiculture, de l'horticulture, de l'emballage et le conditionnement, de la recherche et du financement, des équipements, des technologies nouvelles...

A l'ordre du jour de cette manifestation, l'organisation de workshops pour mettre les professionnels au diapason des nouveautés technologiques, et d'une journée de partenariat entre professionnels tunisiens et étrangers, afin de favoriser l'établissement de relations d'affaires et de partenariats.

Des séances de démonstration des techniques d'amélioration et de valorisation de la production sont également prévues, ainsi qu'un forum international pour la promotion de l'investissement agricole.

Le Siat 2018 sera marqué aussi par l'organisation d'une exposition des technologies de pointe et des acquis de la recherche dans les domaines agricole, agro-alimentaire, de la pêche et des services qui leur sont liés, des produits de base consolidant la sécurité alimentaire en Tunisie, outre des produits destinés au renforcement de l'exportation et/ou en quête de nouveaux marchés.