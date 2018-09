Tunisie: Dernière ligne droite

La Fifa et la FIFPro, l'union de joueurs professionnels, ont dévoilé la liste des 55 joueurs en lice pour… Plus »

La coalition ne quittera pas la Syrie, une fois les combats terminés. La coalition internationale a rappelé qu'elle n'avait pas l'intention de quitter la Syrie une fois les combats terminés. «Pour la suite, nous poursuivrons notre coordination avec les FDS et d'autres partenaires pour promouvoir la sécurité régionale et la stabilité qui permettra de s'assurer que l'EI est définitivement vaincu», a indiqué le commandant américain des Forces de la coalition, le général Patrick Roberson.

«Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont lancé le 10 septembre une offensive terrestre pour la phase III de l'opération Roundup», a indiqué la coalition, confirmant ainsi une annonce des FDS la veille. Les FDS, une coalition de combattants dominée par les Kurdes et soutenue par Washington, bénéficient du soutien de l'aviation et de l'artillerie de la coalition, précise la coalition dans un communiqué.

