Tunisie: La guerre d'influence s'envenime

Cette guerre d'influence est répréhensible mais, semble-t-il inévitable. Chacun des deux protagonistes tente d'avoir décisivement le dessus dans cette bataille de la dernière ligne droite pour la suprématie au sein du camp moderniste.

Cependant, à en croire les bruits tenaces qui courent ça et là, les pressions voire les chantages seraient devenus, dans certains cas, un recours anodin. Les preuves manquent mais les polémiques en dessous de la ceinture le confirment : chaque parti s'armerait des «dossiers» controversés incriminants l'autre. D'où l'importance du positionnement de chacun dans la pyramide de la décision politique et administrative.

Certains vont plus loin, estimant que des contre-performances dans la gestion de l'économie nationale seraient la conséquence de cette rixe malsaine qui hypothèque des velléités de reprise et de relance du pays. Comme ce déficit de la balance commerciale qui s'accentue de nouveau de manière très sensible après avoir accusé un déclin rassurant. Car le déficit aurait dû, logiquement, connaître une réduction conséquente suite aux courageuses mesures conservatoires prises par le gouvernement, mesures qui allaient susciter le courroux, notamment de la Turquie.

La Tunisie qui de l'avis général est, et doit rester au-dessus de toutes les autres considérations et au-dessus des intérêts particuliers des politiciens mérite d'être préservée de la guerre totale vers laquelle risquent de s'acheminer les divers groupes qui entrent en concurrence en perspective des prochaines élections. D'où l'impératif d'une prise de conscience et d'une reprise en main à l'instigation des sages de ce pays. S'il y en a encore.

Il revient au chef de l'Etat de lancer dans ce sens et au plus vite un appel pressant à la retenue et à l'action concertée. Pour cela, il serait utile qu'il se place clairement et sans aucune équivoque en arbitre, en tant que président de tous les Tunisiens, garant du respect et de la suprématie de la Constitution.