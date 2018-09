Algérie: Iris signe un contrat avec KVS Import Solutions pour commercialiser des smartphones aux Etats-Unis

L'entreprise spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, électroménagers et téléphonie, va également se lancer dans la fabrication de pneus avec la mise en service début 2019 d'un autre complexe industriel. Le projet, en cours de réalisation, est mené en partenariat avec des opérateurs allemands et Finlandais.

M.Guidoum anticipe déjà un nouvel essor pour l'entreprise Saterex à la faveur de l'entrée en production d'un nouveau complexe électronique devant lui permettre d'atteindre une production de deux millions de smartphones et plus d'un million de téléviseurs par an.

Saterex, présente dans tous les pays du Maghreb en plus du Mali et des Emirats arabes Unis ambitionne de commercialiser ses smartphones en Europe, a ajouté Djamel Guidoum.

L'accord en question, fruit de quatre mois de discussions entre Iris et cette entreprise spécialisée dans la vente en ligne aux Etats-Unis permettra ainsi au groupe algérien d'accéder à ce marché florissant et concurrentiel à la fois.

L'accord a été paraphé en marge de la semaine de l'Algérie qui se tient à Washington DC en présence du ministre du Commerce, Said Djellab, de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra, et de nombreux chefs d'entreprises algériennes participant à cette manifestation de quatre jours.

