Alger — Le championnat de Ligue 1 Mobilis de football qui a débuté lundi avec l'installation de l'ES Sétif en tête du championnat, s'est poursuivi mardi avec la 1re victoire de la saison du DRB Tadjenanet devant le CABB Arreridj (3-1), alors que le MC Alger et la JS Kabylie ont réalisé de bonnes opérations en s'imposant contre respectivement l'O.Médéa (2-1) et Paradou AC (1-0).

La victoire du DRBT a été le fait marquant de cette 2e vague de la 5e journée en disposant du CABBA au terme d'un match très disputé notamment en 1re mi-temps (2-1), qui a vu les deux équipes inscrire 3 buts en l'espace de 6 minutes entre la 26e et la 32e, avant que le DRBT n'enfonce le coup dans le temps additionnel (90+3 s pen) par Arribi, auteur d'un doublé.

Cette victoire permet au "Difaa" de céder la dernière place au CR Blelouizdad (2 pts) et de rejoindre à la 13e place son adversaire du jour et l'USM Bel-Abbès avec 3 points.

Le MC Alger qui vient de nommer provisoirement l'enfant du club, Rafik Saifi à la barre technique, en remplacement du Français, Bernartd Casoni, a réalisé une bonne ,opération en s'imposant sur le terrain de l'O.Médéa (2-1) une victoire qui le place désormais à la 3e place avec 8 points, en compagnie du MO Bejaia (1 match en moins), du CS Constantine, du NA Hussein-Dey et de l'AS Ain M'lila.

Le Doyen a préparé comme il se doit, son prochain "big-match" prévu samedi prochain au stade du 5 juillet face à la JS Kabylie.

Cette dernière a du attendre la 84e minute pour inscrire le but de la victoire devant le Paradou AC (1-0) grâce à une tête de Hamroun, offrant à son équipe la 2e place en compagnie de l'USM Alger (9 pts) qui compte un match en retard contre le MO Bejaia.

Cette 5e journée a débuté lundi, avec 4 matchs et qui a permis l'ES Sétif de s'installer provisoirement seule à la 1re place au classement général, à la faveur de son difficile succès sur le CR Belouizdad (3-2) dans un match à rebondissements, alors que le CS Constantine, le MC Oran et le NA Hussein, ont pris le meilleur respectivement sur l'USM Bel-Abbes (3-0), l'AS Ain M'lila (3-1) et la JS Saoura (1-0).

La 6e journée aura lieu vendredi et samedi avec le déroulement de six matches, après le report des matches de l'ES Sétif et de l'USM Alger engagées en compétitions africaines.