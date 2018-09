Algérie: Accidents de la circulation - 05 morts et 90 blessés en 48 heures dans les zones urbaines

La DGSN réitère son appel aux usagers de la route à davantage de vigilance, notamment avec les intempéries marquant certaines régions du pays, au respect du code de la route et de la vitesse limitée, outre le contrôle technique périodique des véhicules, rappelant le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

La principale cause de ces accidents demeure le facteur humain, à cause du non-respect de la distance de sécurité, l'excès de vitesse et la fatigue au volant, outre d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et à l'environnement, précise la même source.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.