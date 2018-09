Algérie: Mihoubi - Le réalisateur du film Ben M'hidi a tenu compte de certaines réserves émises par la commission de visionnage

D'un coût de prés de 520 millions de dinars affectés par les ministères de la Culture et des Moudjahidine, ce film a également bénéficié de contributions financières de la part d'opérateurs économiques algériens "publics et privés".

Basé sur un scénario écrit par Mourad Bourboune et se référant à de nombreux témoignages de compagnons de Larbi Ben M'hidi et de sa famille, ce film a été tourné entre Alger, Lakhdaria, Biskra, Bechar, Bejaia et Tlemcen. Des séquences ont été tournées dans des studios en Tunisie où l'équipe du film avait reconstitué les décors des années 1940.

