Ile Maurice: Blanchiment d'argent - Tony Riacca reste en prison jusqu'à la fin de son procès

Selon la police, Tony Riacca a avoué avoir remis une importante somme d'argent à deux personnes, nommément Oumeshlall Ramsarran et Christelle Bibi. «Entre mars et mai 2016, il dit avoir effectué un transfert de Rs 108 200 à Christelle Bibi en trois occasions et une somme de Rs 2,3 millions à Oumeshlall Ramsarran», avait indiqué le témoin de la police en Cour.

La magistrate Naddiyya Dauhoo a cité plusieurs raisons pour expliquer sa décision. Entre autres, le fait que si Tony Riacca est reconnu coupable sous les 12 accusations formelles contre lui, il risque une peine d'emprisonnement n'excédant pas 10 ans et une amende de pas plus de Rs 2 millions. «Si votre culpabilité est établie, la Cour ne pourra vous imposer des travaux d'intérêt général. Il y a donc un risque que vous vous enfuyiez.»

