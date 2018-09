Ile Maurice: Chagos - «Anglais et Américains avaient menacé de ruiner le pays», révèle SAJ

Force est de constater que désormais, «l'Angleterre est isolé». Même les États-Unis n'ont pas montré beaucoup de conviction devant la CIJ, fait-il ressortir. Et de raconter comment, quand ces deux pays ont appris que Maurice allait se présenter devant les Nations unies dans le cadre du dossier Chagos, «deux représentants anglais et américain sont venus à mon bureau. Fodé ti tandé sa langaz zot inn kozé. Zot inn dir Moris pou rwiné. Quelqu'un d'autre à ma place aurait capitulé».

Toujours est-il qu'après les auditions orales devant la Cour internationale de justice (CIJ), SAJ est «confiant». «Ceux qui ont suivi les auditions seront d'accord qu'après mon Opening Statement, ceux de nos avocats et la déclaration de Liseby Elysé, il y a un sentiment qui s'est dégagé au sein de la CIJ que Maurice a présenté son cas avec force. Les arguments étaient solides et bien élaborés.»

