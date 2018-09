Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF - La RS Berkane aurait préféré éviter l'AS V.Club en quarts

Le chef de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, a annoncé ce mardi 11 septembre que… Plus »

Lors de l'acte 1, l'AS V. Club de Kinshasa offrira son hospitalité à la RSB, le dimanche 16 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et une semaine plus tard soit le 23 septembre, le club du royaume chérifien accueillera les poulains du coach Jean-Florent Ibenge Ikwange.

L'AS Vita Club, une équipe que l'entraineur principal de la RSB, Mounir Jaouani, aurait préféré éviter à ce stade de la compétition. « J'aurais préféré ne pas les (ndlr: congolais de l'AS V. Club) affronter à ce tour, mais finalement c'est la loi du tirage au sort. Nous allons sérieusement nous préparer, nous avons un bon groupe et nous croyons en nos moyens, a révélé le technicien auprès des confrères marocains de Sport24 Info. D'habitude, je préfère jouer le match aller à domicile et le retour à l'extérieur. Dans ce cas, ce sera différent, nous devons être bien préparés ».

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.