Congo-Brazzaville: Musique - Le reggae à l'honneur à Pointe-Noire

Prélude à la sixième édition du festival « Reggae Kongo dia Ntotila » qui a lieu du 14 au 15 septembre, Jah Thiano, l'initiateur du projet, a animé le 12 septembre une conférence de presse en compagnie des partenaires et artistes pour présenter l'événement.

« Paix » est le thème du festival qu'organise la Fondation Makeda en partenariat avec le Pinocchio et "Télé Congo" Pointe-Noire. Une édition qui se veut être le relais des vertus de paix et d'unité enclenchées dans le pays. « Il n'y a point de développement sans paix car c'est elle qui est la première ressource nécessaire pour la bonne marche de la communauté », a dit Jah Thiano. « Nous louons les efforts qui se font dans le pays en faveur de la paix mais notre souhait est que cette paix ne s'arrête pas aux simples mots, qu'elle soit concrétisée dans les actes. C'est ce que véhicule la musique reggae qui est rythme des non violents, un rythme qui fait l'apologie de la paix », a-t-il ajouté.

Cette démarche est encouragée par les partenaires ravis de participer à cet événement qui met en avant les valeurs d'humanité, de solidarité et d'unité. Des vertus que partageront pendant cinq jours les artistes invités pour prester : Ousmane Keita (Gambie), Ndara, Christian Ouyssika et King Servo (Congo), Jah Nyamsi Sélassié (Cameroun) et Faya Man (Côte d'Ivoire).

Selon Jah Thiano, "Reggae Kongo dia Ntotila" est un festival qui devrait être organisé dans les pays formant l'ex-royaume Kongo qui regroupait le Congo, la République démocratique du Congo et l'Angola. "Mais faute de moyens financiers, on a pu le faire. Voilà pourquoi que le festival ne se tient qu'à Pointe-Noire et quelque fois à Brazzaville", a t-il déploré.

Selon l'initiateur du projet, depuis la première édition, le festival parcourt son petit bonhomme de chemin car à chaque édition, des avancées sont perçues, matérialisées par l'engouement des jeunes congolais pour le reggae.

Signalons qu'en marge du festival, il sera organisé, dans l'enceinte de "Télé Congo" Pointe-Noire, outre les prestations musicales, un défilé de mode sans oublier l'exposition d'œuvres d'art qui a lieu aussi sur la terrasse du Pinocchio.