Ghana: La population rend un dernier hommage à Kofi Annan

Fritz Kitcher, Ghanéen retraité des Nations unies, qui a travaillé aux côtés de Kofi Annan à ses débuts, a confié que ce dernier lui avait enseigné « l'humilité, le bénéfice de l'honnêteté et de la détermination en diplomatie ». Son rôle en tant que premier dirigeant noir africain des Nations unies « est un honneur pour le Ghana », selon lui. « C'était merveilleux à nos yeux, c'était au-delà de ce dont nous pouvions rêver. Il a mis l'Afrique sur le devant de la scène et a montré que nous sommes capables de faire de grandes choses », a poursuivi le retraité.

Dans le Centre international de conférences d'Accra, des officiers de l'armée en uniforme gardaient son cercueil, couvert du drapeau rouge, vert et or du Ghana, sous les chants d'un chœur de musique traditionnelle et le battement des tambours. La plupart des personnes venues rendre un dernier hommage à Kofi Annan faisaient la queue tous de noir habillé.

