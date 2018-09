Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'UDR-Mwinda approuve le mémorandum de l'opposition

La formation politique, par le biais de son Conseil national réuni lors de sa sixième session extraordinaire le 8 septembre, à Brazzaville, a entériné la signature du document proposé par l'opposition congolaise que dirige Pascal Tsaty-Mabiala.

L'Union pour la démocratie et la République (UDR-Mwinda) va oeuvrer désormais pour la réalisation des objectifs poursuivis par les partis de l'opposition, à savoir l'alternance démocratique et politique, l'unité et la cohésion de cette famille, l'exercice des prérogatives dévolues à l'opposition, la participation à l'animation de la vie politique et du pluralisme démocratique et enfin le renforcement de l'image de l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur du Congo.

Dans le communiqué final sanctionnant la session du Conseil national, il a été indiqué que l'UDR-Mwinda a adhéré à ce mémorandum après consultation de tous les membres du bureau politique, notamment les présidents des fédérations du parti sans avoir eu à attendre l'aval de qui que ce soit parce que, non seulement le Conseil national avait pris, le 20 mai 2017, la décision de mettre un terme au radicalisme politique et à la pratique de la politique de la chaise vide, mais encore et surtout, le but poursuivi par ce mémorandum est conforme aux idéaux et valeurs défendus par cette formation.

Signant ce document le 21 juillet dernier, le secrétaire général de ce parti, Paul Dihoulou, déclarait: « Nous nous sommes battus à l'opposition pour réclamer cette institution et faire de sorte que les partis politiques aient une représentation légale. Maintenant que le fruit de ce combat est arrivé, nous devons le savourer tous. Ce qui compte à l'UDR-Mwinda, c'est l'intérêt général du pays. Nous devons arriver à faire dans ce pays à ce que le dialogue soit véritablement un dialogue et que nous le privilégions, quelles que soient nos divergences. Ce qui est important, c'est le développement du pays, c'est la paix et l'unité et que si nous nous convergeons tous vers cet idéal, nous sauverons le pays ».