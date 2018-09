Congo-Brazzaville: Coopération - La Belgique affiche un intérêt d'entreprendre au Congo

La volonté a été exprimée, le 11 septembre à Brazzaville, par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, à l'issue d'un tête-à-tête avec son homologue congolais, Jean Claude Gakosso.

Après moult consultations à Bruxelles pour la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux pays, Didier Reynders, en tournée africaine, a plaidé en faveur du renforcement les relations bilatérales « qui existent depuis très longtemps» au menu des missions économiques. « Cette relation va passer par des missions économiques. Il y aura bientôt une mission (exploratrice) des trois régions belges à Brazzaville, Pointe-Noire et ailleurs dans le pays », a-t-il indiqué.

Par cette volonté exprimée par Didier Reynders, le royaume de Belgique montre son « intérêt pour venir développer des activités sur le territoire » congolais.

Pour raffermir les liens entre les deux pays, le diplomate belge a annoncé l'ouverture d'un bureau diplomatique belge à Brazzaville, dans le cadre du redéploiement du réseau des postes diplomatiques, amorcé en 2014. Dans un premier temps, il pourrait être installé au sein des locaux du service européen d'action extérieure, a-t-il indiqué.

Les deux personnalités ont, en outre, échangé sur un certain nombre de questions, notamment la crise du Pool, la crise humanitaire au Burundi et surtout, le processus électoral en République démocratique du Congo (RDC) parsemé de contestations. Des élections que la Belgique veut inclusives et transparentes.

Pour rappel, le Congo et la Belgique ont signé, en juillet dernier, un mémorandum en vue des consultations politiques. Impliqué dans la situation électorale en RDC, Didier Reynders s'est rendu au cours de sa tournée au Bénin et en Afrique du Sud où il s'est entretenu avec l'ancien président, Thabo Mbeki, désigné envoyé spécial en RDC, même si le gouvernement de ce pays s'est opposé à cette initiative de la Communauté de développement d'Afrique australe et de l'Union africaine.