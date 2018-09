Togo: Accor garde un oeil sur le Togo

Le parallèle entre le kimono et les vêtements traditionnels africains - en particulier les boubous - est évident lorsque ces costumes sont placés côte à côte: des habits amples fabriqués avec une large pièce de tissu, des étoffes souvent colorées et ornées de motifs. La parenté saute aux yeux.

Si le Groupe ne gère plus d'hôtels au Togo (il fut jadis à la tête du Sarakawa et de l'Ibis Centre), des articles seront consacrés à ses richesses culturelles. L'hôtelier entend séparer business et culture.

